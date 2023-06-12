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Выставочный бой Мейвезера завершился грандиозным побоищем. Видео

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,7 т.
Выставочный бой Мейвезера завершился грандиозным побоищем. Видео

Выставочный поединок между легендарным Флойдом Мейвезером и Джоном Готти завершился грандиозной дракой. 8-раундовый бой двух американцев состоялся в Санрайзе и был остановлен рефери Кенни Бейлис в шестой трехминутки, после чего на ринге началось настоящие побоище между командами спортсменов.

Видео дня
Выставочный бой Мейвезера завершился грандиозным побоищем. Видео
Выставочный бой Мейвезера завершился грандиозным побоищем. Видео

Поединок шел при подавляющем преимуществом Мейвезера, который постоянно давил на соперника, расстреливая с разных сторон. В середине боя боксеры начали устраивать регулярные словесные перепалки, что не нравилось рефери. Он постоянно делал замечание Флойду и Джону, однако те никак не реагировали.

Выставочный бой Мейвезера завершился грандиозным побоищем. Видео

В шестом раунде судье надоели постоянные нарушения правил боя и он остановил поединок. Это не понравилось Готти, который решил продолжить выяснять отношения с легендой бокса. Он набросился на Мейвезера, увернувшись от рефери, и начал избивать Флойда.

Выставочный бой Мейвезера завершился грандиозным побоищем. Видео

На это отреагировали члены команды бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях. Они принялись защищать своего боксера, после чего на ринг вылетели представители угла Готти. На канвасе началась массовая драка, которая затем перекинулась, на трибуны и подтрибунные помещения. Через некоторое время охранникам все же удалось разнять стороны.

Выставочный бой Мейвезера завершился грандиозным побоищем. Видео
Выставочный бой Мейвезера завершился грандиозным побоищем. Видео
Выставочный бой Мейвезера завершился грандиозным побоищем. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) проиграл Хайме Мунгия (42-0, 33 КО), упав в нокдаун в последнем раунде боя.

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