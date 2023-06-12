Выставочный бой Мейвезера завершился грандиозным побоищем. Видео

Выставочный поединок между легендарным Флойдом Мейвезером и Джоном Готти завершился грандиозной дракой. 8-раундовый бой двух американцев состоялся в Санрайзе и был остановлен рефери Кенни Бейлис в шестой трехминутки, после чего на ринге началось настоящие побоище между командами спортсменов.

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Поединок шел при подавляющем преимуществом Мейвезера, который постоянно давил на соперника, расстреливая с разных сторон. В середине боя боксеры начали устраивать регулярные словесные перепалки, что не нравилось рефери. Он постоянно делал замечание Флойду и Джону, однако те никак не реагировали.

В шестом раунде судье надоели постоянные нарушения правил боя и он остановил поединок. Это не понравилось Готти, который решил продолжить выяснять отношения с легендой бокса. Он набросился на Мейвезера, увернувшись от рефери, и начал избивать Флойда.

На это отреагировали члены команды бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях. Они принялись защищать своего боксера, после чего на ринг вылетели представители угла Готти. На канвасе началась массовая драка, которая затем перекинулась, на трибуны и подтрибунные помещения. Через некоторое время охранникам все же удалось разнять стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (14-5, 10 КО) проиграл Хайме Мунгия (42-0, 33 КО), упав в нокдаун в последнем раунде боя.

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