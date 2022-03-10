"Вы что там, в своей Рашке, совсем еб***ись!" Жена Усика набросилась на россиян и "старого карлика" Путина

Александр Чеканов
Бокс
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'Вы что там, в своей Рашке, совсем еб***ись!' Жена Усика набросилась на россиян и 'старого карлика' Путина
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Жена украинского чемпиона Александра Усика Екатерина назвала сумасшедшими всех россиян, которые поддерживают так называемую "военную спецоперацию" Владимира Путина на Донбассе. Девушка жестко высказалась не только в адрес граждан РФ, но и правителя Кремля.

Об этом сама Екатерина Усик написала в Instagram-stories на своей странице в социальной сети. Она также показала авиаудар оккупантов по Мариуполю, а также выразила уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией, назвав Путина лилипутом.

Екатерина Усик.
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Катерина Усик посмеялась над Путиным.

"Когда ты уже успокоишься, старый карлик! Сколько уже погибло мирного населения, даже страшно представить. За что?! Российское правительство и все, кто его поддерживает, – вы еб***ые на всю голову! Мариуполь 09.03.2022. В голове не укладывает произошедшее. Это страшный сон, который никак не закончится! Вы что там, в своей Рашке, совсем еб***ись! Все будет Украина", – написала Екатерина.

Екатерина Усик показала Мариуполь после авиаудара.
Екатерина Усик жестко обратилась к россиянам.

Ранее она сообщила о том, что их дом в поселке Ворзель в Киевской области обстреляли кадыровцы. Она попросила помощи, чтобы связаться с соседями.

Екатерина Усик поддержала Украину.
Екатерина Усик сообщила об обстреле дома.
Дом Усиков в Ворзеле.

Как сообщал OBOZREVATEL, Екатерина Усик разоблачила подлость России отметив, что ее власти под руководством Владимира Путина провоцирует войны, а также теракты, в том числе на своей территории. Кроме того, она жестко обратилась к российскому супертяжу Александру Поветкину, которого назвала "хр*ном моржовым и трусом".

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