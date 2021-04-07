Все, что известно о предстоящем бое Джошуа – Фьюри, показали в одной картинке. Фотофакт

Британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сразится с соотечественником Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, WBC и IBF.

Британское издание The Sun собрало в одной инфографике всю информацию, которая известна на данный момент. OBOZREVATEL предлагает своим читателям перевод этой картинки.

Гонорар за первый бой: 50%-50%, за второй 60%-40%

Саудовская Аравия опережает конкурентов из Среднего Востока, Азии, США и Европы в борьбе за проведение боя.

У Matchroom и Top Rank есть 30 дней на согласование.

Фьюри отказался драться в Великобритании. Мечте провести реванш на "Уэмбли" конец.

Хирн прогнозирует, что первый бой соберет 2,2 млн PPV в Великобритании.

Со стоимостью минимум 29,95 фунтов первый бой соберет не меньше 200 млн фунтов.

Второй бой соберет около 300 млн фунтов.

Джошуа Фьюри: что известно о бое

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри свой крайний бой провел 23 февраля 2020 года, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевав пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.