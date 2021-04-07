Все, що відомо про майбутній бій Джошуа – Ф'юрі, показали в одній картинці. Фотофакт

Британський боксер Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) битиметься з співвітчизником Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, WBC і IBF.

Британське видання The Sun зібрало в одній інфографіцi всю інформацію, яка відома на цей момент. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам переклад цієї картинки.

Гонорар за перший бій: 50%-50%, за другий 60%-40%

Саудівська Аравія випереджає конкурентів з Середнього Сходу, Азії, США і Європи в боротьбі за проведення бою.

У Matchroom і Top Rank є 30 днів на узгодження.

Ф'юрі відмовився битися в Великобританії. Мрії провести реванш на "Уемблі" кінець.

Хирн прогнозує, що перший бій збере 2,2 млн PPV в Великобританії.

З вартістю мінімум 29,95 фунтів перший бій збере не менше 200 млн фунтів.

Другий бій збере близько 300 млн фунтів.

Джошуа Ф'юрі: що відомо про бій

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі свій крайній бій провів 23 лютого 2020 року, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера (42-1-1, 41 КО) і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Джошуа в грудні 2019-го взяв реванш над мексиканцем Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і повернув назад чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.