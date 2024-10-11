Во сколько Бивол – Бетербиев: время начала боя за звание абсолютного чемпиона мира

Несмотря на продолжающуюся военную агрессию России в отношении Украины, в Саудовской Аравии состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, которое оспорят два представителя РФ. На ринг выйдут дагестанец под флагом Канады Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) и петербуржец, представляющий то Кыргызстан, то США, Дмитрий Бивол (23-0, 12 КО).

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Для тех болельщиков, которые все же захотят следить за вечером бокса с участием спортсменов из страны-агрессорки, OBOZ.UA предлагает ознакомиться с ключевой информацией.

БИВОЛ – БЕТЕРБИЕВ: ДАТА БОЯ

Поединок состоится на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде. Датой противостояния за все пояса дивизиона была выбрана суббота, 12 октября.

БИВОЛ – БЕТЕРБИЕВ: ВО СКОЛЬКО БОЙ

Согласно плану российские боксеры выйдут на ринг около 01:15 ночи воскресенья, 13 октября, по киевскому времени.

БИВОЛ – БЕТЕРБИЕВ: ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ

В Украине поединок можно будет увидеть благодаря видеосервису DAZN. Также прямой эфир из Лондона проведут телеканалы TNT Sports и Sky Sports.

БИВОЛ – БЕТЕРБИЕВ: ПРОГНОЗ НА БОЙ

Букмекеры отдают небольшое преимуществу Биволу. Однако ставки на победу боксеров очень близки – 1,8 на фаворита против 2,1 на его соперника Бетербиева.

Отметим, что Бивол и Бетербиев должны были подраться еще 1 июня, однако бой был перенесен из-за травмы Артура. Накануне последний "наплевал" на мнение Александра Усика (22-0, 14 КО)

Как сообщал OBOZ.UA, украинский боксер полутяжелого веса Егор Великовский (11-0, 7 КО) помогал российскому чемпиону Артуру Бетербиеву готовиться к бою против Дмитрия Бивола.

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