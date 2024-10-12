Россиянин 'наплевал' на Усика. Бивол – Бетербиев: все подробности боя за звание абсолютного чемпиона мира

В Саудовской Аравии в субботу, 12 октября, впервые за 25 лет определяется абсолютный чемпион в полутяжелой весовой категории. Несмотря на продолжающуюся военную агрессию РФ в отношении Украины, международные организации санкционировали бой за этот титул двух россиян, которые позорно прячутся под флагами других стран, – дагестанца из Канады Артура Бетербиева (20-0, 20 КО) и петербуржца, представляющего то Кыргызстан, то США, Дмитрия Бивола (23-0, 12 КО).

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Для тех болельщиков, которые все же хотят следить за поединком, OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию боя Бивол – Бетербиев. Начало поединка на Kingdom Arena в Эр-Рияде – 01:15 ночи воскресенья, 13 октября, по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БИВОЛ – БЕТЕРБИЕВ

Бокс. Полутяжелый вес

Бой за пояса WBC, WBA, WBO, IBF

Эр-Рияд, Kingdom Arena

Рефери: Томас Тейлор (США)

Дмитрий Бивол (Кыргызстан, 23-0, 12 КО) – Артур Бетербиев (Канада, 20-0, 20 КО)

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4 ЧАСА ДО БОЯ. У Бетербиева, кстати, бой с Усиком – идея фикс. Он даже обвинял нашего боксера в том, что тот избегает поединка. Все из-за того, что Саша побеждал россиянина на чемпионате мира-2011 и Олимпиаде-2012.

4 ЧАСА ДО БОЯ. Саудиты, конечно, просто перевернули мир бокса. Организовать за пять месяцев два боя за все пояса в двух дивизионах не удавалось никому.

4,5 ЧАСА ДО БОЯ. Собирается на арене народ.

4,5 ЧАСА ДО БОЯ. Александр Усик перед боем назвал Бивола победителем. Бетербиев в ответ сказал, что его не интересует мнение украинца.

5 ЧАСОВ ДО БОЯ. Шоу открылось андеркартом.

5 ЧАСОВ ДО БОЯ. Накануне соперники взяли необходимый вес – Бетербиев перевесил Бивола на 400 грамм.

6 ЧАСОВ ДО БОЯ. Приветствуем всех любителей бокса. Сегодня в Эр-Рияде состоится противостояние обладателей всех поясов полутяжелого дивизиона. Бивол и Бетербиев должны были подраться еще 1 июня, но из-за травмы дагестанца бой был отложен.

Оба боксера подходят к поединке с нолем в графе "поражения". По этой причине, а также из-за разнице в стилях в мире бокса поединок вызвал большой интерес. При этом ни одну из организаций не смущает, что на ринг выйдут бойцы, которые ассоциируют себя с Россией, а один из них не стесняется называть братом главу Чечни Рамзана Кадырова.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский боксер полутяжелого веса Егор Великовский (11-0, 7 КО) помогал российскому чемпиону Артуру Бетербиеву готовиться к бою против Дмитрия Бивола.

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