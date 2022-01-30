Внук Мохаммеда Али добыл эффектную победу в бою с тяжелым нокдауном. Видео

Внук легендарного американского боксера Мохаммеда Али добыл очередную уверенную победу на профессиональном ринге. 21-летний Нико Али Уолш победил своего соотечественника Джеремия Йегера (1-2-1, 1 КО).

Поединок на арене Hard Rock Hotel & Casino в Тулсе (Оклахома, США) завершился досрочно. Нико с первых минут захватил инициативу в ринге, раз за разом пробивая защиту оппонента.

Развязка наступила во 2-м раунде.

Уолшу удалось довести свой прямой в голову Йегеру. Это серьезно потрясло американца.

Видео дня

Он начал шататься и тут же получил левый боковой, от которого свалился на канвас.

Не смотря на то, что его сильно шатало Джеремия смог встать.

Еле держась на ногах, Йегер успел простоять несколько секунд. Нико выдал град ударов, вынудив рефери остановить избиение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уолш дебютировал на профессиональном ринге в августе прошлого года, на арене Hard Rock Hotel в Оклахоме разбив соотечественника Джордана Уикса.

4-раундовый бой в среднем весе завершился досрочно.

Нико Уолш является сыном Рашиды Али – второй дочкой от первого брака легендарного боксера. Она родилась вместе с сестрой-близнецом в 1970 году.

Напомним, что Мохаммед Али скончался в возрасте 74 лет.

Причиной его смерти стал септический шок. Впервые он стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе в 1964 году, а впоследствии не раз защищал этот титул.