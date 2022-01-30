Внук Мохаммеда Али добыл эффектную победу в бою с тяжелым нокдауном. Видео

Максим Иншаков
Бокс
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Нико Али Уолш

Внук легендарного американского боксера Мохаммеда Али добыл очередную уверенную победу на профессиональном ринге. 21-летний Нико Али Уолш победил своего соотечественника Джеремия Йегера (1-2-1, 1 КО).

Нико Али Уолш

Поединок на арене Hard Rock Hotel & Casino в Тулсе (Оклахома, США) завершился досрочно. Нико с первых минут захватил инициативу в ринге, раз за разом пробивая защиту оппонента.

Развязка наступила во 2-м раунде.

Уолшу удалось довести свой прямой в голову Йегеру. Это серьезно потрясло американца.

Видео дня
Нико Али Уолш победил Джеремия Йегера

Он начал шататься и тут же получил левый боковой, от которого свалился на канвас.

Нико Али Уолш избивал Джеремия Йегера

Не смотря на то, что его сильно шатало Джеремия смог встать.

Нико Али Уолш отправил Джеремия Йегера в тяжелый нокдаун

Еле держась на ногах, Йегер успел простоять несколько секунд. Нико выдал град ударов, вынудив рефери остановить избиение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уолш дебютировал на профессиональном ринге в августе прошлого года, на арене Hard Rock Hotel в Оклахоме разбив соотечественника Джордана Уикса.

Нико Али Уолш

4-раундовый бой в среднем весе завершился досрочно.

Нико Али Уолш победил Джордана

Нико Уолш является сыном Рашиды Али – второй дочкой от первого брака легендарного боксера. Она родилась вместе с сестрой-близнецом в 1970 году.

Рашида Али

Напомним, что Мохаммед Али скончался в возрасте 74 лет.

Мохаммед Али вместе с внуком Нико

Причиной его смерти стал септический шок. Впервые он стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе в 1964 году, а впоследствии не раз защищал этот титул.

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СШАНико Али Уолш