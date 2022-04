Владимир Кличко сказал, почему Украина не может проиграть войну с Россией

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко уверен в победе Украины в войне против Российской Федерации. По словам нашего титулованного соотечественника на кону стоит свобода нации.

В случае поражении Украины, кроме нее абсолютно все потеряет и Европа.

"Мы не можем проиграть эту войну, иначе мы потеряем наш суверенитет и свободу. Мы потеряем все. Как и Европа. Мы должны защищаться. Мы победим", – написал Кличко в Twitter.

We cannot lose this war, or we will lose our sovereignty and freedom.



We would lose everything.

So would Europe.

We must defend.

We will win.