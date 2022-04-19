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Владимир Кличко сказал, почему Украина не может проиграть войну с Россией

Максим Иншаков
Бокс
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Владимир Кличко

Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко уверен в победе Украины в войне против Российской Федерации. По словам нашего титулованного соотечественника на кону стоит свобода нации.

Владимир Кличко.

В случае поражении Украины, кроме нее абсолютно все потеряет и Европа.

"Мы не можем проиграть эту войну, иначе мы потеряем наш суверенитет и свободу. Мы потеряем все. Как и Европа. Мы должны защищаться. Мы победим", – написал Кличко в Twitter.

Видео дня

Ранее Кличко с трудом сдержал эмоции, комментируя массовые убийства солдатами Российской Федерации мирных граждан в Буче. ​

В Буче нашли казненных украинцев

​ Кличко у себя в Instagram выложил видео с места, где нашли несколько тел гражданских лиц с завязанными за спиной руками. ​

Раздавленное авто с водителем в Буче

​Как сообщал OBOZREVATEL, с 18 апреля оккупанты начали вести активные наступательные действия на восточном направлении. Однако ВСУ не сидят в обороне, а активно отбивают атаки россиян. В Офисе президента отмечали, что врагам будет "очень больно".