Владимир Кличко сказал, почему Украина не может проиграть войну с Россией
Легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко уверен в победе Украины в войне против Российской Федерации. По словам нашего титулованного соотечественника на кону стоит свобода нации.
В случае поражении Украины, кроме нее абсолютно все потеряет и Европа.
"Мы не можем проиграть эту войну, иначе мы потеряем наш суверенитет и свободу. Мы потеряем все. Как и Европа. Мы должны защищаться. Мы победим", – написал Кличко в Twitter.
We cannot lose this war, or we will lose our sovereignty and freedom.— Klitschko (@Klitschko) April 19, 2022
We would lose everything.
So would Europe.
We must defend.
We will win.#FreeUkraine #WeAreAllUkrainians #StandWithUkraine #StopTheWar #Ukraine #United #StandTogether #StopWar pic.twitter.com/M8bfRV3yxt
Ранее Кличко с трудом сдержал эмоции, комментируя массовые убийства солдатами Российской Федерации мирных граждан в Буче.
Кличко у себя в Instagram выложил видео с места, где нашли несколько тел гражданских лиц с завязанными за спиной руками.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 18 апреля оккупанты начали вести активные наступательные действия на восточном направлении. Однако ВСУ не сидят в обороне, а активно отбивают атаки россиян. В Офисе президента отмечали, что врагам будет "очень больно".