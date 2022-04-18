"Вторая фаза", о которой так долго кричали, официально началась: Арестович рассказал о "сюрпризах" ВСУ для оккупантов. Видео

Так называемая вторая фаза наступления, о которой кричали оккупанты, уже началась. Однако ВСУ не сидят в обороне, а активно отбивают атаки россиян и скоро им может стать "очень больно".

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. В эфире у российского правозащитника Марка Фейгина он сообщил, что "ВСУ начали очень интересные движения в районе Изюма".

"Российскому наступлению может стать очень-очень больно в ближайшее время. Главный вывод – мы не будем ждать, когда они начнут на нас наступать. Никто не ждет уже. Никто не будет сидеть в обороне. Часто мы движемся на опережение. Это активная оборона", – рассказал Арестович.

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Он подчеркнул, что украинские защитники "не будут сидеть, сложа руки и терпеть их удары". По его словам, оккупантов ждут "неприятные сюрпризы".

Как сообщал OBOZREVATEL, за последнюю неделю ВСУ отбили 58 атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты понесли значительные потери, в том числе было уничтожено десятки единиц вражеской техники.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 20 300 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили тысячи единиц боевой техники, в том числе более 770 танков, свыше 300 самолетов и вертолетов.