Владимир Кличко эмоционально отреагировал на массовые убийства украинцев в Буче

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко с трудом сдержал эмоции, комментируя массовые убийства солдатами Российской Федерации мирных граждан в Буче. Кличко у себя в Instagram выложил видео с места, где нашли несколько тел гражданских лиц с завязанными за спиной руками.

Кличко еще раз сделал акцент на том, что происходящее тут и повсюду в нашей стране, это никакая не специальная операция. А дома украинцев – это не военные объекты.

"Это гражданские лица, убитые выстрелом в голову. Их руки связаны за спинами. Это – геноцид украинского народа. Это то, что делает российский режим, российская армия Путина – убивают выстрелом в голову гражданских со связанными за спиной руками", – сказал Кличко.

Видео дня

Ранее стало известно, что как минимум 280 человек похоронены в братских могилах в Буче, городе-сателлите Киева, где проходили бои с вражеской армией. Кроме того, на опубликованных фото видно, как прямо на улицах лежат тела мирных жителей со связанными руками, застреленными солдатами РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецназовцы Нацполиции и бойцы ГСЧС продолжают проводить зачистку и разминирование разрушенной войсками РФ Бучи. После блокады оккупантами в городе осталось много опасных предметов, могут орудовать диверсанты.

В одном из домов в деоккупированной Буче Киевской области украинские военные нашли обустроенную российскими оккупантами пыточную. Сюда свозили безоружных бучанцев, связывали, ставили на колени – и убивали выстрелом в голову.

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