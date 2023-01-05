''Вероятно, Ломаченко стал одним из тех...'' Промоутер Усика прокомментировал поступок Василия

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк считает, что Ломаченко кто-то манипулирует. Именно поэтому экс-чемпион мира в трех весовых категориях размещает видео с церковными проповедями священников УПЦ МП.

Видео дня

Промоутер Усика подчеркнул, что Во всех конфессиях пользуются сентиментализмом и недальновидностью своих прихожан и таким образом манипулируют их сознанием.

"И, вероятно, Ломаченко стал одним из тех, чьим сознанием манипулируют. Но с моей стороны это не более чем предположение. Вряд ли он большой сторонник врага, вряд ли он сторонник России, вряд ли он противник Украины. Я уверен, что это не так", – цитирует Красюка sport24.ua.

В тоже время промоутер сакцентировал внимание на том, что он не общается с Ломаченко персонально и не знает его настоящую точку зрения.

"Но, если мы посмотрим его последние публикации в Instagram, то видим одно и то же направление", – подытожил Красюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января Ломаченко был включен в реестр государственных предателей.

Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата.

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на первое видео, обвинив Ломаченко в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позором. 1 января Василий разместил новый пост с еще одним отрывком из все того же выступления.

Отметим, что знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский также возмутился подобными действиями своего соотечественника. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом.

1 декабря в Киеве правоохранители сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры. Во время его богослужения прославляли "русский мир".

До этого Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. В частности, проверяли помещения и лиц, находящихся в монастыре.

3 декабря видео, на котором Василий Ломаченко выпекает просфоры в Киево-Печерской лавре, вызвало скандал в сети.

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Тавр Кротевич предложил сделать из Ломаченко нового Медведчука и обменять в Россию. Украинский активист и воин ВСУ Евгений Карась назвал свою причину, таких поступков боксера.

Ранее в декабре Ломаченко опубликовал фото Митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввел санкции СНБО.

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