Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев предложил провести альтернативный отбор на Олимпийские игры. Таким образом, депутат Государственной думы отреагировал на недопуск спортсменов из России на Европейские игры, который пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше.

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Этот турнир является отборочным на Олимпиады-2024 в Париже.

"Нужен альтернативный турнир, куда приедут все сильнейшие спортсмены Европы и планеты. Российские и белорусские боксеры сильнейшие на планете, а тем более в Европе. Чемпион России сегодня это почти гарантировано звание чемпиона Европы", – цитирует Валуева "Матч ТВ".

Такой пассаж бывшего боксера вызвал бурную реакцию у соотечественников.

"Альтернативный отбор на альтернативные Олимпийские Игры, проходящие в альтернативном мире", – стебутся юзеры.

Фанаты уличили депутата во лжи.

"Николай, вот результаты заключительного ЧМ по боксу 2021 в Сербии (только "золото") :Куба-3, Казахстан-2, США-2, Япония - 2, Россия-1, Азербайджан-1, Франция-1, Украина-1, Белоруссия-0. Ну и в каком месте Россия и Белоруссия сильнейшие? Здесь чистая статистика, если умеешь считать, то все очевидно", – пишут пользователи.

Многие сомневаются в умственных способностях Валуева, предполагая, что в боях ему серьезно повредили голову.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Валуев пренебрежительно высказался об Украине после того, как Минспорта запретило нашим спортсменам соревноваться с россиянами и беларусами. Депутат Государственной думы назвал такой шаг попыткой давления на Международный олимпийский комитет (МОК).