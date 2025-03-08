В Саудовской Аравии отказались иметь дело с Россией. Турки Аль Шейх решил не браться за организацию боя Бивола

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх больше не заинтересован в организации боя между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО) и непобедимым американцем Давидом Бенавидесом (30-0, 24 КО) в этом году. В среду WBC обязал 34-летнего россиянина, скрывающегося от санкций под флагом Кыргызстана, провести титульный бой против своего обязательного претендента Бенавидеса.

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Это решение организации оказалось неожиданным, так как исходя из ротации титулов сперва право на чемпионский бой с Биволом должен был получить претендент от IBF (Михаэль Айферт), затем получемпион WBO (Каллум Смит) и только потом Бенавидес.

"Меня больше не интересует бой Бивол – Бенавидес, и я не буду за него бороться. Думаю, Бивол знает, кто действительно для него что-то сделал, а кто – нет. Мой совет Биволу: не опаздывай, потому что каждый день что-то меняется", – цитирует Турки The Ring.

34-летний россиянин Бивол занимает четвертое место в рейтинге The Ring вне зависимости от весовых категорий. В его активе 24 победы (12 нокаутов) и одно поражение – спорное судейское решение в бою с Бетербиевым в октябре.

Лучшим выступлением в карьере Бивола остается победа над Саулем "Канело" Альваресом в мае 2022 года.

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