В России перспективный боксер умер после нокаута. Видео

Известный новосибирский боксер Арест Саакян (6-3, 5КО) скончался после тяжелой травмы головы, полученной во время поединка 26 декабря. В 8-раундовом рейтинговом поединке его нокаутировал соотечественник Игорь Семернин.

Встреча прошла в рамках турнира Короли нокаутов" на ринге элитного бокс-клуба "Rave".

Пропустив мощнейший удар в голову Арест Сааякян как подкошенный свалился на канвас. Позже спортсмен был госпитализирован в госпиталь, где впал в кому третьей степени. Врачи диагностировали у него отек головного мозга.

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7 января Саакян, не приходя в сознание, скончался.

Арест Саакян дебютировал на профессиональном ринге со своим соотечественником Магомедом Магомедовым в ноябре 2020 года.

По словам многих экспертов он являлся перспективным бойцом, только начинавшим свою карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября трагически завершилось участие в вечере профессионального бокса в Зимбабве для одного из его участников. 24-летний спортсмен второго легчайшего веса (до 55,2 кг) Таурай Зимунья умер на следующий день после боя.