Боксер из Зимбабве умер после нокаута. Видео

Трагически завершилось участие в вечере профессионального бокса в Зимбабве для одного из его участников. 24-летний спортсмен второго легчайшего веса (до 55,2 кг) Таурай Зимунья умер на следующий день после боя.

Об инциденте пишет сайт BBC. Во время шестираундового поединка в Хараре, столице этой африканской державы, боксер был нокаутирован. Зимунья упал и не смог подняться в третьем раунде рейтингового боя. Перед нокаутом Таурай получил несколько сильных ударов по голове. Его доставили в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спортсмен умер.

В Национальном совете по боксу и борьбе Зимбабве считают, что во время проведения вечера бокса были соблюдены все необходимые медицинские меры по заботе о здоровье участников. Таураю на месте оказали неотложную квалифицированную помощь, еще до отправки в больницу. Однако это не спасло ему жизнь. Отец парня был боксером-любителем и надеялся, что сын продолжит его дело.

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Местные чиновники обещают расследовать гибель спортсмена. Это первая смерть боксера в Зимбабве от травм, полученных на ринге.

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