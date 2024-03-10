В Германии застрелен боксер-чемпион, проигравший единственный раз в карьере

38-летний профессиональный боксер косово-албанского происхождения Бесар Нимани погиб в немецком городе Билефельд, где жил с 1997 года. Интернациональный чемпион IBF и чемпион Европы IBF в полусреднем весе был застрелен неизвестными, когда выходил из парикмахерской. Одна из пуль угодила в автомобиль каршеринга, который был припаркован рядом.

На место происшествия сразу прибыли полиция и спасатели, но врачи скорой помощи не смогли реанимировать бывшего спортсмена. От полученных травм тот скончался на месте. Часть центра города была оцеплена, однако преступникам удалось скрыться.

"Я целую вечность сидел в кафе De Lorenzo Gelateria Italiana. Это прямо по соседству. Тогда я тоже услышал выстрелы. Потом полиция все оцепила. В любом случае плохо, что преступники (их было как минимум двое, они пробежали мимо кафе-мороженого) до сих пор свободно бегают. И что хуже всего, так это то, что НЕЧТО подобное происходит в прекрасном старом городе", – приводит Bild слова очевидца.

На момент публикации этой новости полиция не делала никаких официальных заявлений, лишь подтвердив, что жертвой стал 38-летний белый мужчина с паспортом Косова. Правоохранители также заверили, что опасности для местных жителей нет.

В 2013 году он уже становился жертвой перестрелки. Преступление произошло в шашлычной на пересечении улиц Файленштрассе и Банхофштрассе. Тогда две пули попали ему в бедро и колено.

Нимани был женат. В 2015 году стал отцом, у него родился сын. В 2020-м и 2021 году – две дочери.

В 2016 году его арестовали за домашнее насилие в отношении жены, но через некоторое время отпустили.

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