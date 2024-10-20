Усика пообещали прикончить

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) заявил, что собирается провести реванш против чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика (22-0, 14 КО). 27-летний британец признался, что у него есть "незаконченное дело" с украинцем.

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"Я сделаю это правильно. Я прикончу его и это будет хороший бой. Это будет хороший объединительный поединок, и это очень важно. Это будет монументальное событие", – отметил Дюбуа в эфире Youtube-канала "BoxNation".

Как сообщал OBOZ.UA, 22 сентября Даниель Дюбуа нанес сенсационное поражение бывшему обладателю титула Энтони Джошуа (28-4, 25 КО). Поединок за пояс, который ранее принадлежал Усику, завершился нокаутом в пятом раунде.

30 августа 2023 года Дюбуа проиграл Усику, несмотря на подлый удар британского супертяжа между ног.

21 декабря Александр Усик проведет свой реванш против Тайсона Фьюри. В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Комментируя предстоящий реванш Усик – Фьюри, Даниель заявил, что беспроигрышная серия украинца, который продолжает побеждать британских боксеров, должна быть остановлена, а Фьюри явно способен побить украинского боксера.

Стоит отметить, что свой прогноз на повторную схватку Александра Усика и Тайсона Фьюри сделал искусственный интеллект.

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