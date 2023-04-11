Усика подрезали на дороге и хотели устроить разборки. Тренер рассказал, что было, когда Саша опустил окно в машине

Тренер украинского легковеса Дениса Беринчика Егор Голуб вспомнил забавный случай на дороге, когда он ехал со своим другом - чемпионом WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО). Усик за рулем Toyota Land Cruiser 200. В 2012 году Федерация бокса Украины вручила Александру Volvo XC90, но позже он поменял ее на японский внедорожник.

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По словам Голуба все началось с того, что какой то автолюбитель подрезал их.

"Тип подрезал нас, выскочил из машины, начал стучать в окно. А у Сани была очень тонированная машина, даже рук на руле не было видно. Он стучит, а мне внутри машины уже смешно... Александр опускает окно, тип меняется в лице и говорит: "Ой! Я извиняюсь". Саша посмеялся", – сказал Голуб в интервью СпортАрена.

Егор подчеркнул, что Саша как и был с 2008 года, когда вы познакомились, простым, так и остался.

"Только стал немного занятым. У него трое детей, у него большие поединки. Я знаю, когда ему можно писать или звонить, а когда этого не нужно делать. А так он всегда на связи может домой заехать и приехать в зал: "Давай, позанимаемся". Есть связь. Я нигде не кричу, что он мой друг. Выставлять фото. Зачем?" – подытожил тренер.

Ранее в сети показали, как забирали авто у Усика, который неправильно запарковался в центре Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик призвал всех учиться культуре езды на авто. Крымчанин посоветовал не психовать, когда кто-то совершает резкие маневры на дороге, сравнив тех, кто не пользуется указателями поворотов, с людьми испачканными в экскрементах.

До этого с Усиком приключился забавный инцидент на дороге в Киеве. Боксера остановила столичная патрульная полиция. Копы проверили документы, а также попросили выполнить необычную просьбу.

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