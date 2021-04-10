Показано, как у Усика забирали машину в центре Киева. Фотофакт

Telegram-канал Киевская платформа эвакуации, в котором отслеживаются эвакуированные автомобили, показал, как забирали авто у украинского непобедимого боксера Александра Усика (18-0, 13 КО).

Крымчанин поставил свой Mercedes сразу за пешеходным переходом в Рыльском переулке.

"Александр припарковал свое авто с грубым нарушением правил дорожного движения (пункт 15.9, часть г: "Остановка запрещается на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предоставления преимущества в движении", – говорится в сообщении.

Напомним, что несколько дней назад Усик вышел в прямой эфир в Instagram и пожаловался на парковщиков за то, что те якобы без всяких оснований эвакуировали его автомобиль.

По словам спортсмена, там, где он оставлял машину, никаких запрещающих знаков он не видел.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик призвал всех учиться культуре езды на авто.

Крымчанин посоветовал не психовать, когда кто-то совершает резкие маневры на дороге, сравнив тех, кто не пользуется указателями поворотов, с людьми испачканными в экскрементах.