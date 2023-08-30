'Усик поскользнулся, а он его начал бить': поединок в Польше, который принес украинскому боксеру исторический титул

26 августа во Вроцлаве чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) провел самый скандальный поединок в своей карьере против Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) из-за команды британского супертяжа, которая кричит, что в пятом раунде рефери должен был считать украинцу нокдаун, а не фиксировать удар ниже пояса. А до этого Польша была своеобразным местом рождения крымского чемпиона, ведь именно там Усик получил свой первый полноценный титул.

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Почти 7 лет назад, в сентябре 2016-го, Александр провел в Гданське свой 10 поединок на профессиональном ринге и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, победив на домашнем ринге поляка Кшиштофа Гловацкого (26-1, 16 КО). И заодно побил рекорд легендарного Эвандера Холифилда.

На момент встречи на ринге Ergo Arena украинский претендент на титул отбоксировал в профи 50 раундов – в среднем 5,55 раунда на один поединок. Тогда как чемпион мира Гловацкий отработал в три раза больше раундов – 151, а для победы ему в среднем необходимо было 5,8 раунда.

Это сегодня Усика называют выездным чемпионом, а в сентябре 2016-го оба непобедимых боксера считались "домашними": поляк провел на родной земле 24 из 26 боев, а Александр отработал в Украине восемь из девяти поединков.

190-сантиметровый крымчанин был на 7 см выше оппонента и имел такое же преимущество в размахе рук. Однако все понимали, что это будет непростой бой для 29-летнего Александра. Польские пограничники только снисходительно усмехались, когда во время паспортного контроля слышали, что мы едем на бой и Усик отберет у их любимца титул.

В успехе Гловацкого не сомневалось и большинство зрителей на 15-тысячной Ergo Arena в Гданьске, которая оказалась забита. Правда, и болельщиков Александра собралось прилично – за счет работавших в Польше украинцев и приехавших специально на бой любителей бокса, которые периодически скандировали "Усик! Усик", прорываясь сквозь оглушительный свист поляков.

И хоть досрочно завершить поединок крымчанину не удалось, он прошел при ощутимом преимуществе Александра. Усик максимально расчетливо выбрасывал свои удары, которые испытывали на прочность соперника, а быстрые ноги помогали уйти от атак Гловацкого. И если стартовые раунды еще можно было назвать равными, то с середины боя Усик контролировал его ход.

Кшиштоф пытался застать украинца врасплох своими взрывными атаками, но это не приносило особого результата. Один раз Александр оказался на настиле ринга, но лишь из-за того, что поскользнулся. Поэтому неудивительно, что по окончании 12 раундов все судьи отдали победу Усику 119:109, 117:111 и 117:111.

"Первые пять-шесть раундов бой был очень близкий, но затем Усик выглядел лучше за счет хороших физических кондиций. Помните, когда несколько лет назад мы подписывали контракт с Усиком, то обещали, что дадим ему возможность провести бой за титул чемпиона мира? Мы эту возможность осуществили!" – сказал бывший чемпион мира WBC и мэр Киева Виталий Кличко, присутствовавший в Гданьске.

Кличко допускал в будущем реванш между между Гловацким и Усиком, который перед боем был обязательным претендентом. Однако второй встречи так и не состоялось.

"Что было самым трудным в поединке? Выполнить то, что говорили и нарабатывали на тренировках, не ввязаться в драку, которую хотел Кшиштоф. Хотя иногда хотелось "покуражиться". У меня было желание закончить нокаутом. Просто нужно было трудиться, Кшиштоф пропускал достаточно сильные удары и держал их. Это затягивало меня в рубку, но я сдерживался. Почему упал в 12 раунде? От солнечного удара (смеется). Нет, просто оступился", – рассказал СМИ Усик.

Тренер украинца Сергей Ватаманюк после боя отметил, что даже не сомневался в победе украинца: "Я думаю, что он выиграл каждый раунд. Нокдауна в последнем раунде не было, Саша просто как-то поскользнулся. И тут уже Кшиштоф не очень хорошо себя повел: Саша поскользнулся, а он его начал бить. Но рефери даже не начал считать, ведь он опытный рефери и отсудил много поединков".

"Саша готовился именно к лучшей версии поляка, которая, я так понимаю, была на сегодняшний день. Вы посмотрите, как он держал удар. Пропускал, но держал. Он старался нанести свой коронный удар. Он делал все то, что должен был делать. То, что он делал в предыдущих боях", – добавил Ватаманюк.

17 сентября 2016 года Усик не только стал чемпионом мира в первом тяжелом весе, нанеся первое поражение Гловацкому, но и побил рекорд легендарного американца Эвандера Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула для боксеров-крузеров.

Александр завоевал свой пояс уже в 10-м бою на профи-ринге, в то время как Холифилд сделал это уже в 12-м поединке в далеком 1986 году. А после этого Усик отправился домой к своей семье, за которой скучал во время подготовки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем Дюбуа напугал Усика и какую неприятную правду про удар ниже пояса рассказали британские СМИ.

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