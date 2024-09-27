Усик снялся для журнала Playboy. Фото

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик стал одним из героев нового выпуска украинской редакции мужского журнала "Плейбой". Легендарный боксер присоединился к другим спортсменам, которые согласились поучаствовать в создании номера издания, который полностью посвящен олимпийцам.

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Об этом "Плейбой" сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Издание опубликовало один из снимков фотогалереи на котором Усик в шортах позирует на фоне боксерских перчатках, которые лежат на полу.

"Следующим героем олимпийского номера стал наш боксер, абсолютный чемпион мира – Александр Усик. Лучшие мотивационные цитаты от Александра Усика", – подписали снимок в журнале.

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях снялся для "Плейбоя" вместе с фехтовальщицей Ольгой Харлан, борцом Жаном Беленюком и альпинисткой Антониной Самойловой.

Ранее были опубликованы первые фото Харлан для Playboy Ukraine. В сети оказались снимки, которые не вошли в итоговую версию издания. Сама Ольга опубликовала бекстейдж-видео того, как проходили съемки.

Для Харлан это не первый опыт съемок для мужских журналов. В 2018 года спортсменка появилась в издании XXL, порадовав своих поклонников откровенными фото, в том числе топлес.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети было опубликовано раритетное видео с 17-летним Александром Усиком, которое было снято в 2004 году.

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