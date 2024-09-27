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Усик снялся для журнала Playboy. Фото

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
7,5 т.
Усик снялся для журнала Playboy. Фото

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик стал одним из героев нового выпуска украинской редакции мужского журнала "Плейбой". Легендарный боксер присоединился к другим спортсменам, которые согласились поучаствовать в создании номера издания, который полностью посвящен олимпийцам.

Видео дня

Об этом "Плейбой" сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Издание опубликовало один из снимков фотогалереи на котором Усик в шортах позирует на фоне боксерских перчатках, которые лежат на полу.

Усик снялся для журнала Playboy. Фото
Усик снялся для журнала Playboy. Фото

"Следующим героем олимпийского номера стал наш боксер, абсолютный чемпион мира – Александр Усик. Лучшие мотивационные цитаты от Александра Усика", – подписали снимок в журнале.

Усик снялся для журнала Playboy. Фото

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях снялся для "Плейбоя" вместе с фехтовальщицей Ольгой Харлан, борцом Жаном Беленюком и альпинисткой Антониной Самойловой.

Усик снялся для журнала Playboy. Фото
Усик снялся для журнала Playboy. Фото

Ранее были опубликованы первые фото Харлан для Playboy Ukraine. В сети оказались снимки, которые не вошли в итоговую версию издания. Сама Ольга опубликовала бекстейдж-видео того, как проходили съемки.

Усик снялся для журнала Playboy. Фото
Усик снялся для журнала Playboy. Фото

Для Харлан это не первый опыт съемок для мужских журналов. В 2018 года спортсменка появилась в издании XXL, порадовав своих поклонников откровенными фото, в том числе топлес.

Усик снялся для журнала Playboy. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в сети было опубликовано раритетное видео с 17-летним Александром Усиком, которое было снято в 2004 году.

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