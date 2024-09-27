У Усика со словами 'удалите, пожалуйста' отреагировали на фото боксера для Playboy

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик опроверг факт съемок для украинской редакции мужского журнала "Плейбой". Более того, команда боксера потребовала от издателя удалить фото спортсмена, которое ранее было опубликовано в сети.

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Соответствующий комментарий сам Усик оставил на странице ruthless_fighters в социальной сети Instagram. "Ложь", – написал боксер.

В свою очередь, промоутерская компания Усика Usyk 17 Promotions отметила, что Playboy Ukraine незаконно использовал изображение Александра. "Здравствуйте Playboy Ukraine, удалите, пожалуйста. Вы не имеете права выставлять фотографии без согласования с Александром Усиком", – отметили в команде боксера.

При этом один из пользователей соцсети отметил, что снимок, который опубликован в профиле Playboy Ukraine был сделан не для издания. "Это же не для "Плейбоя" было сделано, еще до полномасштабного", – написал он.

Отметим, что имя Александра указано на обложке сентябрьского номера "Плейбоя", который посвящен украинским олимпийцам. Его героями стали фехтовальщица Ольга Харлан, борец Жан Беленюк и альпинистка Антонина Самойлова.

Ранее были опубликованы первые фото Харлан для Playboy Ukraine. В сети оказались снимки, которые не вошли в итоговую версию издания. Сама Ольга опубликовала бекстейдж-видео того, как проходили съемки.

Для Харлан это не первый опыт съемок для мужских журналов. В 2018 года спортсменка появилась в издании XXL, порадовав своих поклонников откровенными фото, в том числе топлес.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети было опубликовано раритетное видео с 17-летним Александром Усиком, которое было снято в 2004 году.

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