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Как выглядел Усик 20 лет назад, когда ему было 17. Раритетное видео

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
441
Как выглядел Усик 20 лет назад, когда ему было 17. Раритетное видео

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик долго шел к тому, чтобы стать настоящей легендой бокса. Уроженец крымского Симферополя начал заниматься этим видом спорта достаточно поздно – в 15 лет, но убедил своего тренера Сергея Лапина-старшего в своем таланте.

Видео дня

Издание "Журнал Украина" на своей странице в социальной сети TikTok показало видео того, как выглядел Усик в 17-летнем возрасте. Съемки 2004 года были запечатлены после того, как Александр принял участие в одном из турниров, на котором добыл три победы, две из которых были досрочные.

Как выглядел Усик 20 лет назад, когда ему было 17. Раритетное видео
Как выглядел Усик 20 лет назад, когда ему было 17. Раритетное видео

Тогда начинающий боксер занял первое место, а также был особо отмечен за свою высокую технику, которая стала его фишкой уже и на профессиональном ринге.

Как выглядел Усик 20 лет назад, когда ему было 17. Раритетное видео
Екатерина Хмелевская

"Я отбоксировал второй бой, там кричали. Вышел в финал. И вот на финальные бои пришли люди. Не знаю, чем я захватил их, но они тоже кричали: "Давай! Давай, Саша! Крым!" – поделился эмоциями Усик.

Как выглядел Усик 20 лет назад, когда ему было 17. Раритетное видео
Как выглядел Усик 20 лет назад, когда ему было 17. Раритетное видео

OBOZ.UA предлагает своим читателям посмотреть настоящий раритет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появилось редкое видео со свадьбы Александра Усика и Екатерины Хмелевской. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя в 2009 году.

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