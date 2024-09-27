Как выглядел Усик 20 лет назад, когда ему было 17. Раритетное видео

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик долго шел к тому, чтобы стать настоящей легендой бокса. Уроженец крымского Симферополя начал заниматься этим видом спорта достаточно поздно – в 15 лет, но убедил своего тренера Сергея Лапина-старшего в своем таланте.

Видео дня

Издание "Журнал Украина" на своей странице в социальной сети TikTok показало видео того, как выглядел Усик в 17-летнем возрасте. Съемки 2004 года были запечатлены после того, как Александр принял участие в одном из турниров, на котором добыл три победы, две из которых были досрочные.

Тогда начинающий боксер занял первое место, а также был особо отмечен за свою высокую технику, которая стала его фишкой уже и на профессиональном ринге.

"Я отбоксировал второй бой, там кричали. Вышел в финал. И вот на финальные бои пришли люди. Не знаю, чем я захватил их, но они тоже кричали: "Давай! Давай, Саша! Крым!" – поделился эмоциями Усик.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появилось редкое видео со свадьбы Александра Усика и Екатерины Хмелевской. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в одном из ЗАГСов Симферополя в 2009 году.

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