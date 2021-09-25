Усик сказал, кто победит в бою с Джошуа

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) заявил, что в бою против чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) победит не тот, у кого больше мускулы, а тот, у кого будет больше терпения. По мнению украинца, самым главным будет преодолеть все давление соперника.

Во время пресс-конференции Джошуа признался, что предстоящий бой, будет битвой интеллектов.

"Энтони абсолютно прав в том, что это будет бой между двумя боксерскими умами, двумя боксерскими интеллектами. Конечно, я по прежнему хочу стать абсолютным чемпионов в этом дивизионе. Если бы это было не так, я бы не стал заниматься боксом", - сказал Усик в интервью Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между Усиком и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне и начнется в 23:45.

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Накануне состоялась традиционная пресс-конференция, на которой Саша заговорил на украинском языке. Также прошла церемония взвешивания.

После этого боксеры приняли участие в первой битве взглядов.

Также стало известно расписание трансляций. Стоит отметить, что у букмекеров коэффициент на победу британца вырос в день боя и составляет 1,44. Показатель украинца серьезно упал и теперь равен 3,25.