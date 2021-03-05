Американский боксер заявил о мести Усику

Американский боксер Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) заявил, что хотел бы снова провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком (18-0, 13 КО).

В интервью YouTube-каналу "Behind The Gloves" он рассказал, что больше всего желает провести еще один поединок против Усика, чтобы поквитаться за поражение в 2017 году.

"Конечно, я хотел бы сразиться с Усиком. Пожалуй, это единственный бой, которого я действительно очень хочу. Если бы я мог выбрать всего один поединок, я провел бы именно этот. Но, как бы там не было, я должен придерживаться своего пути. У меня нету большого выбора. Мне нужно делать так, как будет лучше для меня. Поединок с Усиком – это то, чего я хочу в конечном итоге, но прямо сейчас я иду своей дорогой. Думаю, что в конце концов наши пути снова пересекутся, и все сложится по-другому. Я однозначно хочу отомстить за это поражение", – сказал Хантер.

Отмети, что Александр Усик победил Майкла Хантера в 2017 году единогласным решением судей – 117:110, 117:110, 117:110.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик возглавил международный боксерский рейтинг, обойдя Деонтея Уайлдера.