Усик проиграл спор и был вынужден кардинально сменить имидж. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Бокс
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Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) проиграл в игру "Камень-ножницы-бумага" своему спарринг-партнеру Даниэлю Лапину и был вынужден исполнить условия спора. Наш соотечественник побрился налысо.

На странице Lomus_official в Instagram появился ролик, в котором Усик объявил о запуске особого "челленджа", по условиям которого проигравший сбривает все волосы, если проигрывает в "Камень-ножницы-бумага". "Спор дороже денег", – коротко подписал видео Александр.

Пользователям социальной сети понравилась новая прическа Усика. Они прокомментировали фото, заявив, что боксеру идет такой внешний вид.

Усик побрился налысо
Пользователям понравилась новая прическа Усика
Пользователи написали, что Усику идет новая прическа

У себя в Instagram-сторис украинец также опубликовал снимок, показав, как проходит его утро, и спросив, как дела у подписчиков. В кадре Усик позирует уже после проигранного спора.

Видео дня
Александр Усик показал свое утро

Напомним, что ранее в СМИ показали, как изменился Александр в ходе подготовки к чемпионскому бою против британца Энтони Джошуа.

Сравнительная характеристика Усика и Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, их противостояние должно состояться в конце сентября. Промоутер украинца Александр Красюк раскрыл детали контракта на поединок.

Александр Усик