Усик проиграл спор и был вынужден кардинально сменить имидж. Видео

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) проиграл в игру "Камень-ножницы-бумага" своему спарринг-партнеру Даниэлю Лапину и был вынужден исполнить условия спора. Наш соотечественник побрился налысо.

На странице Lomus_official в Instagram появился ролик, в котором Усик объявил о запуске особого "челленджа", по условиям которого проигравший сбривает все волосы, если проигрывает в "Камень-ножницы-бумага". "Спор дороже денег", – коротко подписал видео Александр.

Пользователям социальной сети понравилась новая прическа Усика. Они прокомментировали фото, заявив, что боксеру идет такой внешний вид.

У себя в Instagram-сторис украинец также опубликовал снимок, показав, как проходит его утро, и спросив, как дела у подписчиков. В кадре Усик позирует уже после проигранного спора.

Видео дня

Напомним, что ранее в СМИ показали, как изменился Александр в ходе подготовки к чемпионскому бою против британца Энтони Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, их противостояние должно состояться в конце сентября. Промоутер украинца Александр Красюк раскрыл детали контракта на поединок.