Усик поразил своим фото, передав "привет из 90-х"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Александр Усик

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) произвел неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, снявшись в образе бандита из 90-х годов. Крымчанин надел на себя спортивный костюм известного бренда, повесил на шею толстую золотую цепь, а в руки взял раритетный мобильный телефон.

Александр Усик в образе бандита
Александр Усик

"Старая школа", – подписал снимок Усик, вызвав шквал комментариев. Под фото юзеры сравнивают нашего соотечественника с героем Никиты Михалкова в фильме Алексея Балабанова "Жмурки". Сходство добавляется соответствующей стрижкой боксера и усами.

Никита Михалков в фильме "Жмурки"
Комментарии под фото
Комментарии под фото
Комментарии под фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик продемонстрировал высочайшую реакцию на рыбалке, став главным участником операции по спасению смартфона.

Напомним, что несколько дней назад чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что бой против обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) официально состоится. Эта новость поставила крест на желании Усика сразиться с ЭйДжеем за чемпионский пояс.

УкраинаАлександр Усик