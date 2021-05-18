Усик поразил своим фото, передав "привет из 90-х"

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) произвел неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, снявшись в образе бандита из 90-х годов. Крымчанин надел на себя спортивный костюм известного бренда, повесил на шею толстую золотую цепь, а в руки взял раритетный мобильный телефон.

"Старая школа", – подписал снимок Усик, вызвав шквал комментариев. Под фото юзеры сравнивают нашего соотечественника с героем Никиты Михалкова в фильме Алексея Балабанова "Жмурки". Сходство добавляется соответствующей стрижкой боксера и усами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик продемонстрировал высочайшую реакцию на рыбалке, став главным участником операции по спасению смартфона.

Напомним, что несколько дней назад чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что бой против обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) официально состоится. Эта новость поставила крест на желании Усика сразиться с ЭйДжеем за чемпионский пояс.