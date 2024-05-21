Усик показал, как выглядит через три дня после боя с Фьюри. Фото

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) показал болельщикам, какой ценой ему далась победу над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в бою 18 мая. Наш боксер продемонстрировал, как выглядит через три дня после поединка в аравийском Эр-Рияде.

Соответствующее фото Усик разместил на своей странице в социальной сети Instagram. 37-летний украинец продемонстрировал перед камерой свои кулаки, на костяшках которых можно заметить множество гематом от ударов, которыми наш соотечественник сотрясал соперника.

На лице Усика также заметны синяки, а над левой бровью видны пластыри. Всего за час фото Александра собрало более 200 тысяч лайков и двух тысяч комментариев.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. Тайсон после поединка назвал войну в Украину одной из причин своего поражения, а также выразил желание посетить нашу страну.

Решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону вызвало критику со стороны экспертов. В то же время стало известно о малоизвестном правиле, которым воспользовался рефери.

Украинец по итогам боя был отстранен от бокса по медицинским причинам. Он был госпитализирован после поединка. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти украинца.

Усик будет лишен пояса Международной боксерской федерации (IBF), который уже 1 июня разыграют Филип Хргович (17-0, 14 КО) и Даниель Дюбуа (20-2, 19 КО). В результате украинец перестанет быть абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

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