Усик подерется за пояс, несмотря на бой Джошуа – Фьюри: спортивные итоги 11 января

Александр Чеканов Бокс 09:12, 12.01.2021 Обновлено: 09:31, 12.01.2021

Украинский боксер Александр Усик подерется за чемпионский пояс, несмотря на бой Фьюри – Джошуа, а Андрей Шевченко сфотографировался с футболистом сборной России.

Кроме того, СМИ показали, как Мирча Луческу руководит игроками "Динамо" во время матчей.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 11 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик подерется за чемпионский пояс, не дав согласия на бой Фьюри – Джошуа

В сети появилось видео, как Луческу на самом деле управляет игрой "Динамо"

Футболист сборной России показал фото с Шевченко, затронув отношения Украины и РФ

Украинка Костюк совершила камбэк и впервые вышла в полуфинал турнира WTA

Кафельников о российском "Спутнике V": сказали бы вакцинироваться, ушел бы из сборной

Промоутер рассказал о финансовых требованиях Усика из-за боя Джошуа – Фьюри

Умер известный экс-футболист "Шахтера"

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