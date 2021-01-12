Усик поб'ється за пояс, незважаючи на бій Джошуа – Ф'юрі: спортивні підсумки 11 січня

Олександр Чеканов Бокс 09:12, 12.01.2021 Оновлено: 09:31, 12.01.2021

Український боксер Олександр Усик поб'ється за чемпіонський пояс, незважаючи на бій Ф'юрі – Джошуа, а Андрій Шевченко сфотографувався з футболістом збірної Росії.

Крім того, ЗМІ показали, як Мірча Луческу керує гравцями "Динамо" під час матчів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 11 січня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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У мережі з'явилося відео, як Луческу насправді управляє грою "Динамо"

Футболіст збірної Росії показав фото з Шевченком, зачепивши відносини України та РФ

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