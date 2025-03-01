Усик отреагировал на вирусную фотографию со встречи Зеленского и Трампа

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) прокомментировал новость о том, что Владимир Зеленский привез на встречу с Дональдом Трампом его чемпионский пояс. Во время трансляции за спиной у президента Украины лежал боксерский трофей.

Видео дня

Усика, который праздновал день рождение своей дочки, словили фанаты, поинтересовавшись у него в шутку, почему он тут, а его пояса в Вашингтоне.

"Я не знаю. Мои пояса все у меня дома. А что за пояс подарил Зеленский Трампу? Специальный пояс, мне кажется, какой-то. Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу сказать. И не хочу, – сказал Усик на видео.

Снимок с чемпионским поясом стал вирусным в сети, за день собрав более 144 тысяч просмотров.

Отметим, что пояс, который лежал в Белом доме во время встречи президентов, отличается от официального трофея, который Александр завоевал в мае прошлого года, побив Тайсона Фьюри.

Именно его Усик подарил в августе 2024-го Владимиру Зеленскому.

Как сообщал OBOZ.UA, во время переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Венсом по поводу переговоров с РФ.

Венс подверг критике Зеленского за то, что тот не благодарит США за оказанную помощь, а Трамп призвал подписать соглашение и прекратить боевые действия.

После напряженных переговоров с лидером США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось.

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