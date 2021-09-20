Усик объяснил, почему всегда хотел подраться с Джошуа, а не с Фьюри

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) признался, что всегда надеялся на бой против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), поскольку британец, как и он, является олимпийским чемпионом. Оба боксера выиграли ОИ-2012 в Лондоне в своих весовых категориях.

В интервью изданию SkySports наш соотечественник вспомнил момент, когда он понял, что они с ЭйДжеем должны подраться. Это случилось в 2018 году во время боя Джошуа – Поветкин, который закончился победой Энтони техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Я был в зале, когда Джошуа дрался с Поветкиным на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Я помню, как Энтони подал мне знак. Мне кажется, что он заметил меня в толпе. Он помахал мне рукой. Я был уверен, что такие хорошие парни, как мы, должны устроить бой. В тот моменту в моей голове были другие мысли: о семье, работе, жене и детях. Я не думал о нем, но у меня была цель с ним подраться. Почему он, а не Тайсон Фьюри? Джошуа – олимпийский чемпион", – объяснил Усик.

Видео дня

Напомним, что поединок украинца и британца пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Букмекеры оценили шансы боксеров на победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер нашего соотечественника Александр Красюк рассказал о редком пункте, включенном в контракт на чемпионский бой Усика и Джошуа.