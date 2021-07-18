Усик не собирался драться с Джойсом и ждал боя с Джошуа, – промоутер украинца

Промоутер украинца Александра Усика Александр Красюк признался, что они с клиентом не были заинтересованы в переговорах о бое за временный титул WBO против Джо Джойса, пока не будет официально объявлено о противостоянии Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Британские боксеры должны были подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В интервью изданию Planet Sport директор компании K2 Promotions рассказал, что они обратились во Всемирную боксерскую организацию (WBO) и объяснили свою точку зрения. По словам Александра, было бы глупо начинать переговоры с Джойсом до того, как Джошуа и Фьюри договорились бы о своем поединке.

"У нас не было особого движения в переговорах о бое с Джо Джойсом, потому что мы ждали поединка с Джошуа, несмотря на решение WBO о том, что мы должны договориться о противостоянии за временный титул с Джойсом. Мы направили официальное письмо в организацию, в котором написали, что не будем делать этого до официального объявления о бое за обычный титул. Нам не было смысла начинать эти переговоры, поскольку в обратном случае ситуация выглядела бы очень глупой", – рассказал Красюк.

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Напомним, что бою Джошуа и Фьюри помешал арбитражный суд в США, который заставил последнего провести третий поединок против Деонтея Уайлдера. Сейчас противостояние Цыганского короля и американца запланировано на 9 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Красюк сказал, когда будет официально объявлено о бое Усика и Джошуа, раскрыв детали переговоров.