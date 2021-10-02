Усик может оказаться в беде: украинцу предсказали проблемы в бою с Фьюри

Известный американский тренер Роберт Гарсия считает, что украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО) необходимо набрать массу если он хочет победить в бою против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) или Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Гарсия отметил существенную разность в антропометрических данных между Усиком и его потенциальными соперниками.

Гарсия очень ждет этот поединок чемпиона чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе против победителя противостояния Фьюри – Уайлдер.

"Я думаю, что у Саши возникнут проблемы в этими бойцами, так как они очень большие. Джошу тоже был крупным, но он страдал от недостатка мужества. Мне очень нравится украинец и то, как он проводит свои бои, но с этими соперниками он может оказаться в беде", – сказал Гарсия в эфире Youtube-канала Robert Garcia Unfiltered.

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Напомним, Фьюри изначально должен был сразится с Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако, американский арбитражный суд обязал Тайсона в третий раз выйти в ринг против Уайлдера.

Впервые соперники встретились в декабре 2018 году, когда по итогам 12 раундов была зафиксирована ничья, причем Тайсон дважды побывал в нокдауне.

Второй бой состоялся в феврале 2020 года. Британец уверенно разобрался с соперником и заставил угол Уайлдера выбросить белое полотенце в седьмом раунде.

Третий поединок между Фьюри и Уайлдером теперь запланирован на 9 октября.

Изначально бой должен был пройти 24 июля, но Цыганский король заболел коронавирусом, отказавшись перед этим от второй дозы вакцины.