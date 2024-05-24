'Важно для Тайсона': в команде Усика прокомментировали ситуацию с лишением титула абсолютного чемпиона

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) направил прошение в Международною федерацию бокса (IBF) предоставить ему отсрочку на проведение обязательной защиты. Украинец таким образом хочет сохранить титул организации на реванш с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО), что позволит соперникам вновь подраться за все пояса дивизиона.

Об этом информирует портал Bpxing Scene со ссылкой на президента IBF Дерила Пиплса. Изначально планировалось, что после победы над Фьюри Усика лишат титула абсолютного чемпиона, а пояс IBF выставят на кон поединка Филипа Хрговича (17-0, 14 КО), который давно является обязательным претендентом на титул, и Даниеля Дюбуа (20-2, 19 КО).

Теперь же украинский боксер просит об исключении, что разрешено правилами. Ожидается, что повлиять на то, чтобы Хргович не настаивал на чемпионском статусе своего боя с Дюбуа, могут организаторы из Саудовской Аравии.

"Мы ждем решения. Я думаю, сейчас это важно для Тайсона, а не Александра. В то же время, не думаю, что быдет справедливо для них обоих, если реванш будет только за три пояса. И представьте себе, если Фьюри победит – он не будет абсолютным, поэтому он упустит шанс", – прокомментировал менеджер Усика Эгис Климас.

Известно, что Фьюри активировал пункт о незамедлительном реванше с украинцем. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок.

В СМИ появилась информация, что Усик не может быть лишен титула абсолютного чемпиона благодаря малоизвестному правилу. Кроме того, были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Украинец также был отстранен от бокса.

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