Усик и Ломаченко станут героями компьютерной игры

Украинские боксеры Александр Усик (18-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) станут героями новой компьютерной игры под названием eSports Boxing Club (ESBC).

О том, что наши соотечественники появятся в симуляторе, стало известно из видео на официальном YouTube-канале игры. На сайте ESBC написано, что в режиме карьеры пользователи смогут пройти весь путь развития боксера – начиная с поединков в любителях и заканчивая противостояниями за интерконтинентальные и мировые чемпионские пояса.

Отмечается, что геймеры получат возможность не только менять внешность и всячески улучшать навыки своего героя, но и нанимать для него полноценную команду, в которую войдут тренер, катмен (тот, кто заботится о здоровье боксера), диетолог и промоутер.

В eSports Boxing Club будут представлены многие легендарные бойцы из разных эпох, включая Шугара Рэя Робинсона, Джо Фрейзера, Роя Джонса-младшего. Также в игре будут доступны россиянин Александр Поветкин, наиболее вероятный следующий соперник Усика Джо Джойс и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал соперников, с которыми может подраться Александр в случае победы над Джойсом.