Усик і Ломаченко стануть героями комп'ютерної гри

Українські боксери Олександр Усик (18-0, 13 КО) і Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) стануть героями нової комп'ютерної гри під назвою eSports Boxing Club (ESBC).

Про те, що наші співвітчизники з'являться в симуляторі, стало відомо з відео на офіційному YouTube-каналі гри. На сайті ESBC написано, що в режимі кар'єри користувачі зможуть пройти весь шлях розвитку боксера – починаючи з поєдинків серед любителів і закінчуючи протистояннями за інтерконтинентального і світові чемпіонські пояси.

Уточнюється, що геймерам буде дозволено не тільки змінювати зовнішність і всіляко покращувати навички свого героя, а й наймати для нього повноцінну команду, в яку увійдуть тренер, катмен (той, хто піклується про здоров'я боксера), дієтолог і промоутер.

В eSports Boxing Club буде представлено багато легендарних бійців із різних епох, включаючи Шугара Рея Робінсона, Джо Фрейзера, Роя Джонса-молодшого. Також у грі будуть доступні росіянин Олександр Повєткін, найбільш ймовірний наступний суперник Усика Джо Джойс та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер із компанії Matchroom Boxing Едді Хірн назвав суперників, з якими може побитися Олександр у разі перемоги над Джойсом.