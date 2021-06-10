Усик – Джошуа: СМИ назвали новую дату и место чемпионского боя

Промоутер украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк договорился об условиях чемпионского поединка с представителем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирном. Бой, в котором на кону будут стоять титулы WBA, WBO и IBF состоится в Лондоне 18 или 25 сентября.

Об этом сообщает издание "Чемпион". Также отмечается, что контракт будет официально подписан в ближайшие дни.

Напомним, что Усик уже около двух лет является обязательным претендентом на пояс Всемирной боксерской организации (WBO), однако до сих пор не получил свой шанс на чемпионство. Британец хотел проигнорировать нашего соотечественника и на этот раз, однако арбитражный суд в США не позволил ему провести бой против Тайсона Фьюри.

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Цыганского короля обязали провести третий поединок против Деонтея Уайлдера. В первом их противостоянии была зафиксирована ничья, а во втором – победа Фьюри техническим нокаутом.

В последний раз Джошуа выходил на ринг в декабре 2020 года, когда легко разобрался с болгарином Кубратом Пулевым. Что касается Усика, то украинец осенью одолел Дерека Чисору единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксерский эксперт Чарльз Бран назвал бой Усик – Джошуа низкоуровневым и никому неинтересным.