Усик – Джошуа: российский чемпион сказал, кто победит и как пройдет бой

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев считает, что британец Энтони Джошуа победит Александра Усика в поединке за пояса WBA Super, WBO, IBF, IBO. По мнению российского боксера встреча пройдет всю дистанцию и досрочной развязки не будет.

Бетербиев думает, что оба бойца будут осторожничать, боксируя очень аккуратно.

"В супертяжелом весе все бьющие ребята. Один удар может решить исход боя, но по всем параметрам Усик новый человек в этом весе, а Джошуа уже состоявшийся чемпионом. Я отдаю предпочтение британцу. В тоже время они обладают очень большим опытом. Будут присматриваться друг к другу. Я думаю что победа будет за Джошуа или решением судей или нокаутом украинца", – заявил Бетербиев в эфире РЕН ТВ.

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Кроме того Артур отметил преимущество крымчанина.

"Усик очень хорошо двигается на ногах. Он хорошо обученный левша. Это может создать сложность для Джошуа, так как он правша. И это является плюсом для Александра. Левши чаще бются с правшами", – признался Бетербиев

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок между Усиком и Джошуа пройдет в 25 сентября в Лондоне.

Накануне состоялась традиционная пресс-конференция, на которой Саша заговорил на украинском языке. Также прошла церемония взвешивания.

После этого боксеры приняли участие в первой битве взглядов.

Также стало известно расписание трансляций. Стоит отметить, что у букмекеров коэффициент на победу британца вырос в день боя и составляет 1,44. Показатель украинца серьезно упал и теперь равен 3,25.