Усик – Джошуа: объявлена дата чемпионского боя

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) проведут поединок в конце сентября нынешнего года. На кону будут стоять сразу три чемпионских пояса, которыми владеет уроженец Уотфорда.

Об этом в прямом эфире на своей странице в социальной сети Instagram сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн. По его словам, поединок состоится 25 сентября. При этом место проведения шоу он не назвал.

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Ранее СМИ объявили о том, что поединок должен принять стадион футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

Боксеры разыграют пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Напомним, Энтони Джошуа изначально должен был подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Тайсона, обязали по решению суда провести третий бой с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Команда Фьюри приняла решение подчиниться этому вердикту. В итоге было объявлено, что поединок Фьюри – Уайлдер 3 состоится 24 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Деонтей Уайлдер откровенно высказался о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе. Кроме того, Тайсон Фьюри дал прогноз на бой украинца с Энтони Джошуа.

Отметим, что ранее Усик пожаловался на то, что у него возникают проблемы в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. Он также сравнил нынешнюю ситуацию в дивизионе с украинской политикой.