Уайлдер высказался о перспективах Усика в супертяжах

Экс-чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) не стал забегать наперед и делать преждевременные выводы о перспективах Александра Усика (18-0, 13 КО) в супертяжелом весе. Ранее украинец был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом дивизионе (крузервейте).

В интервью на YouTube-канале Sky Sports Boxing американец отметил, что у каждого боксера может быть хороший и плохой вечер, и это влияет на результат поединка. Он не стал отрицать, что сейчас наш соотечественник представляет для него угрозу.

"Каждый поединок опасен. Ты никогда не знаешь, каким будет тот или иной вечер для боксера. Сможет ли Усик повторить то, что сделал в крузервейте? Является ли он угрозой для других супертяжей? Все зависит от него. Его ждет то, что ждет. Каждый несет в себе угрозу, пока не доказано обратное", – заявил Уайлдер.

Видео дня

Напомним, что Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте в июле 2018 года, победив Мурата Гассиева. После этого он успешно защитил пояса, нокаутировав британца Тони Белью, и объявил о переходе в супертяжи.

В новом дивизионе Александр провел уже два боя – против Чазза Уизерспуна и Дерека Чисоры – и выиграл оба из них. Следующим его соперником должен стать Энтони Джошуа, который должен провести обязательную защиту пояса WBO против Усика. Согласно информации СМИ, поединок может состояться в сентябре.

Как сообщал OBOZREVATEL, это случилось благодаря Уайлдеру, который добился третьего боя против Тайсона Фьюри, выиграв дело в американском арбитражном суде. Названы официальная дата и место противостояния.