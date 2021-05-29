Усик – Джошуа: известный боксер заговорил о срыве боя

Поединок между британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) пытаются сорвать. Некоторые люди не хотят, чтобы чемпион потерял свои пояса и повторил фиаско в бою с Энди Руисом.

Такое мнение на своей странице в социальной сети Twitter выразил багамский представитель среднего веса Туреано Джонсон (21-3-1, 15 КО). По его словам, Усик победит Джошуа и в первом поединке, и в реванше.

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"Есть люди, которые понимают бокс, но хотят сорвать этот бой. Почему? Они не хотят видеть, как Джо Джойс или Джошуа снова проигрывают. Они боятся этого боя. Это будет повторение первого поединка Джошуа – Руис с той лишь разницей, что Усик выиграет и реванш. Для Усика не так уж много угроз в супертяжелом весе. Он более техничный, а скорость будет на его стороне", – заявил Джонсон.

Напомним, бой украинца и британского чемпиона запланирован на август. СМИ сообщили вероятную дату поединка Усик – Джошуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Эдди Хирн выразил негодование из-за того, что его подопечного обязали драться с Александром Усиком.

Он также назвал трех боксеров, которые могут заменить украинского боксера в ближайшем бою Энтони.