Усик был не очень рад, услышав такое решение WBO – Хирн

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA/IBF/WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), считает, что Всемирная боксерская организация (WBO) поступила верно, санкционировав поединок его подопечного против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Хирн считает, что украинцу Усику не стоит расстраиваться из-за срыва титульного поединка против Джошуа.

"Очень важно, что WBO позволила Джошуа и Фьюри подраться за титул. Всегда приходится кого-то расстраивать, но иногда нужно принимать решения во благо спорта. Возможно, Александр Усик был не очень рад, услышав такое решение, но он получит шанс подраться за титул. Он может стать чемпионом мира, если победит Джо Джойса, и наоборот", – сказал Хирн в интервью каналу Behind The Gloves, текст которого приводит Xsport.

Промоутер уверен, что нельзя лишить бой Джошуа - Фьюри статуса поединка за звание абсолютного чемпиона.

"В противном случае мы теряем наше время. Это самый большой бой в боксе, один из крупнейших поединков всех времен. На кону в нем должно стоять звание абсолютного чемпиона, и так оно и будет", – подытожил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры опубликовали коэффициенты на результат поединка Усик / Джойс.

Свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору, и завоевав титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.