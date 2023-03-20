Спас 80 человек под Бахмутом: молодой командир выбрался из Лисичанска, держался ради семьи и погиб в боях за крепость

Среди тех, кто мужественно держал оборону Бахмута и сделал там свой последний вдох – кандидат в мастера спорта по спортивному туризму Владимир Лавренюк с позывным "Барни". В конце 2022-го решительность молодого командира 2 роты батальона "Полесская Сечь" спасла жизнь 80 побратимам. Однако самому герою теперь навсегда 25 лет.

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Владимир был выпускником факультета физического воспитания и спорта Житомирского государственного университета имени Ивана Франко, который окончил с отличием. А необходимые квалификационные требования для кандидата в мастера спорта Лавренюк выполнил на Кубке Украины по спортивному лыжному туризму.

После начала полномасштабного вторжения России Владимир сначала добровольно вступил в житомирскую территориальную оборону, а затем в марте 2022 года влился в ряды ВСУ.

Оказалось, что у "Барни" есть талант к военному делу. ​Лавренюк начинал свой боевой путь в должности командир взвода, с которым принимал участие в боях с оккупантами в самых горячих точках Донецкой и Луганской областей.

Рассказывая про свой взвод на радио НВ, Владимир отмечал, что люди собрались в нем абсолютно разные: "И мебельщики, и те, кто имели контракты на полмиллиона гривен за объект. Они все кинули и приехали в военкомат, рвались защищать свою Украину. Есть молодые парни, которые были на момент вторжения за границей, и тоже бросили там работу с зарплатой 3500–4000 евро и приехали сюда защищать страну".

Лавренюк также честно признавался, что в его подчинении были и очень мотивированные люди, и те, кто портил картинку – они не понимали, зачем пришли служить и имели пристрастие к алкоголю: "Не знаю, как военкоматы их отбирали. И с ними приходится бороться".

Тем не менее воевал взвод "Барни" на совесть. Например, держа оборону, они до последнего оставались на позициях под Попасной в Луганской области. Владимир и его побратимы обеспечили уход других воинов в безопасную зону на расстоянии 30 км от практически полностью уничтоженного РФ города.

Владимир рассказывал, что на Донбассе оккупанты воевали уже лучше, чем в первые недели войны в Киевской и Черниговской областях.

"Они выгребли по полной в северной части Украины и сбежали оттуда, а на Луганском направлении заходят более регулярные войска, контрактники, наемники, "вагнер", чеченцы. Там уже бойцы, которые умеют воевать. Но ничего, тоже выгребают", – отмечал летом Лавренюк.

"Барни" с побратимами прошел ожесточенные бои за Лисичанск и был благодарен командирам, которые вовремя вывели солдат из города и не оставили их в беде.

Лавренюк считал, что освобождать потерянные города Луганской области будет тяжело, потому что там остались преимущественно те, кто ждал "русский мир". Однако вместе с тем был уверен, что Украина вернет свои территории: "Ничего, будет немного тяжелее, но мы справимся с этим".

"Барни" ценили за смелые поступки и отважные решения, вскоре он стал командиром 2 роты батальона "Полесская Сечь", пользуясь авторитетом и уважением как среди подчиненных, так и у руководства.

Владимир получил контузию и легкое ранение на позициях у Медной Руды в Бахмутском районе Донецкой области. Но не захотел задерживаться на лечении и уже через два дня попросил выписать его, чтобы вернуться к своим бойцам.

"Они следуют за ним, потому что он всегда думает об личном составе. Ему всего 24, но все его слушают, без вопросов!", – отзывались о "Барни" окружающие.

Лучше всего характеризует Лавренюка ситуация, когда под бешеным огнем превосходящих сил противника в населенном пункте Веселая Долина под уже легендарным Бахмутом, он принял решение вывести личный состав и тем самым спас жизнь 80 побратимов.

​Началось все с того, что боевики из ЧВК "Вагнер" сумели пробраться через подсолнечное поле и захватить позиции роты Владимира. Но под прикрытием ночи силами роты успешно отбили свои позиции. Барни был вызван на командный пункт батальона, когда противник начал очередное наступление на позиции роты значительно превосходящими силами.

Командование считало, что забрать людей в такой обстановке будет невозможно. Но "Барни" не собирался отсиживаться в тылу, пока его побратимы были в шаге от смерти или плена: "Если я сейчас не поеду к своим людям, то они все погибнут".

Владимир немедленно отправился в то место, где шел ожесточенный бой и вывел побратимов в безопасное место. Поэтому, рассказывая о командире, бойцы не уставали повторять: "Если бы не "Барни", то нас бы уже не было".

Отвечая на вопрос, как не сойти с ума в горячих точках, Владимир отвечал: "Я знаю, что меня дома ждут родители и любимая девушка. И я себя мотивирую так, что мне нужно как можно скорее закончить эту войну, чтобы вернуться домой живым, целым, в морально и духовно "трезвом" состоянии – таким, каким я был. Конечно, изменения в поведении есть, но я себя мотивирую тем, что дома меня ждут".

Однако, к сожалению, ни семья, ни любимая не дождались своего героя. 8 февраля стало известно, что Лавренюк погиб во время боевого задания в Донецкой области.

"Светлая память, как жалко, что война забрала такого как ты – лучшего. Люблю тебя всем сердцем", – написала невеста защитника Оксана Сладковская.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, спасая жизнь побратиму, под Бахмутом погиб известный гандболист.

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