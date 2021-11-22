Украинский боксер Денис Беринчик получил соперника из России на декабрьский бой

Непобедимый украинский боксер-профессионал Денис Беринчик узнал имя своего следующего соперника. Бой 33-летнего призера Олимпиады-2012 против россиянина Исы Чаниева станет главным во время вечера бокса в Броварах 18 декабря. На кону будет стоять пояс WBO Intercontinental в легком весе (до 61,2 кг), которым уже почти три года владеет Денис.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк. Также на ринг арены "Терминал" выйдут хорошие известные украинские бойцы Дмитрий Митрофанов, Владислав Сиренко, Василий Чеботарь.

29-летний соперник Беринчика три раза уступал в 18 боях в профи. В феврале 2019 года Чаниев нокаутом во втором раунде проиграл Ричарду Комми из Ганы поединок за пояс чемпиона мира по версии IBF. Напомним, что Комми – следующий соперник бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко, близкого друга Дениса.

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Беринчик последний раз бился в марте 2021 года, также в Броварах, и в третьем раунде отправил в нокаут чилийца Хосе Санчеса.

В мировом рейтинге авторитетного сайта BoxRec Чаниев занимает 20-е место, Беринчик – 39-е.

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