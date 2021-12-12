Украинский боксер-чемпион проиграл в России титульный бой. Видео

Украинский боксер суперсреднего веса Рамиль Гаджиев (13-2-1, 8 KO) проиграл россиянину Артышу Лопсану (7-1-1, 4 KO) и не смог завоевать пояс WBO Oriental. Поединок в Екатеринбурге прошел всю дистанцию в 10 раундов.

Наш соотечественник, который в 2014 году выигрывал юношеские Олимпийские игры, явно уступал сопернику в технике.

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Лопсан всячески пытался измотать нашего боксера, раз за разом демонстрируя стойкость и характер.

В 9-м раунде Гаджиев применил борцовский прием, за что был наказан соперника.

Как итог все судьи единогласно отдали победу Лопсану – 96-93, 96-93, 98-91.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее известный украинский супертяж проиграл американцу на арене в Нью-Йорке.