Непобедимый боксер мощным нокаутом завоевал чемпионский пояс Усика. Видео

Небитый британец Лоуренс Околи (16-0, 13 КО) добыл эффектную победу над Кшиштофом Гловацки (31-3, 19 КО) и завоевал вакантный чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе.

Поединок в Лондоне завершился досрочным нокаутом 34-летнего боксера из Польши.

28-летний Околи с первых минут захватил преимущество, "бомбардируя" соперника ударами с дистанции. В шестом раунде поляк "зевнул" правый боковой, отправивший его в тяжелый нокдаун, после которого он уже не поднялся. Судья остановил встречу.

LAWRENCE OKOLIE OH MY GOODNESS 🤯 pic.twitter.com/SziZR6p37Z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 20, 2021

Отметим, что тот титул WBO ранее завоевал Александр Усик, в 2016 году победив все того же Гловацки.

Летом 2019-го, в связи с переходом в супертяжелую весовую категорию Усик принял решение отказаться от пояса WBO в крузервейте. После этого титул стал вакантным.