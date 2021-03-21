Непобедимый боксер мощным нокаутом завоевал чемпионский пояс Усика. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Лоуренс Околи - Кшиштоф Гловацки

Небитый британец Лоуренс Околи (16-0, 13 КО) добыл эффектную победу над Кшиштофом Гловацки (31-3, 19 КО) и завоевал вакантный чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в первом тяжелом весе.

Поединок в Лондоне завершился досрочным нокаутом 34-летнего боксера из Польши.

Лоуренс Околи

28-летний Околи с первых минут захватил преимущество, "бомбардируя" соперника ударами с дистанции. В шестом раунде поляк "зевнул" правый боковой, отправивший его в тяжелый нокдаун, после которого он уже не поднялся. Судья остановил встречу.

Лоуренс Околи победил Кшиштофа Гловацки

Отметим, что тот титул WBO ранее завоевал Александр Усик, в 2016 году победив все того же Гловацки.

Летом 2019-го, в связи с переходом в супертяжелую весовую категорию Усик принял решение отказаться от пояса WBO в крузервейте. После этого титул стал вакантным.

АнглияКшиштоф ГловацкиЛоуренс Околи