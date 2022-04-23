Украина выиграла чемпионат Европы по боксу U-18

Сборная Украины по боксу 2004 - 2005 г.р. заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы среди молодежи, который проходил в Софии (Болгария) с 14 по 22 апреля. Подопечные Олега Кудинова и Романа Семенишина завоевали 9 наград, из которых 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые. Всего на континентальном форуме принимали участие порядка 400 участников из 40 стран

Второй стала сборная Англии с 7 медалями, из которых 4 золотых. На третьем месте расположилась Ирландия: ее представители взяли 8 наград, из которых 3 наивысшей пробы.

Все медалисты молодежной сборной Украины :

"Золото": Айдер Абдураимов (весовая категория до 57 кг) , Алексей Боклах (67 кг), Александр Балабин (75 кг), Татьяна Довгаль (60 кг) и Вероника Накота (70 кг).

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"Серебро": Карине Айрапетян (81 кг) и Полина Черненко (свыше 81 кг).

"Бронза": Александр Зеленский (свыше 92) и Елизавета Жибоедова (75 кг).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США непобедимый боксер вышел с украинским флагом и побил россиянина по прозвищу Беспощадный, отобрав чемпионство. 12-раундовый поединок в Техасе прошел всю дистанцию и завершился раздельным решением судей 117-110, 116-111 и 113-114.