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"Учитывайте, что он украинец": экс-чемпион мира сказал, в каком раунде Усик нокаутирует Фьюри в реванше

Александр Чеканов
Бокс
3 минуты
1,3 т.
'Учитывайте, что он украинец': экс-чемпион мира сказал, в каком раунде Усик нокаутирует Фьюри в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майкл Мурер не сомневается в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) досрочно победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше. По мнению американца, украинец обладает невероятно высоким боксерским IQ и способен решить любые задачи, которые поставит перед ним соперник.

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Такое мнение Мурер выразил в интервью YouTube-каналу BoxNation. Победитель легендарного Эвандера Холифилда добавил, что в нынешнем поколении супертяжей вряд ли найдется кто-то, кто способен победить Усика, а кроме того, Александр представляет такую страну как Украина, где умеют постоять за себя.

"Учитывайте, что он украинец": экс-чемпион мира сказал, в каком раунде Усик нокаутирует Фьюри в реванше
"Учитывайте, что он украинец": экс-чемпион мира сказал, в каком раунде Усик нокаутирует Фьюри в реванше

"Если мы обернемся назад, то увидим, что Тайсон Фьюри не был реально боксирующим парнем. Он часто не был в форме. А Усик – наоборот, он всегда делал правильные вещи. Усик настолько умен, что он сделает гораздо больше, чем предложит ему Тайсон. Я думаю, что в 10-м или 11-м раунде он остановит Фьюри. Думаю, Усик победит. В эту эпоху бокса его никто не сможет побить. Он знает, как драться. И особенно учитывайте, что он украинец, а они знают, как драться", – сказал Мурер.

"Учитывайте, что он украинец": экс-чемпион мира сказал, в каком раунде Усик нокаутирует Фьюри в реванше
"Учитывайте, что он украинец": экс-чемпион мира сказал, в каком раунде Усик нокаутирует Фьюри в реванше
Добавим, что реванш Александра и Тайсона состоится в субботу, 21 декабря, в аравийском Эр-Рияде. Аналитики GGBET на бой Усик – Фьюри 2 предлагают коэффициент 3,50 на досрочную победу украинского чемпиона.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

"Учитывайте, что он украинец": экс-чемпион мира сказал, в каком раунде Усик нокаутирует Фьюри в реванше

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

"Учитывайте, что он украинец": экс-чемпион мира сказал, в каком раунде Усик нокаутирует Фьюри в реванше
"Учитывайте, что он украинец": экс-чемпион мира сказал, в каком раунде Усик нокаутирует Фьюри в реванше

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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