'Учитывайте, что он украинец': экс-чемпион мира сказал, в каком раунде Усик нокаутирует Фьюри в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майкл Мурер не сомневается в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) досрочно победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше. По мнению американца, украинец обладает невероятно высоким боксерским IQ и способен решить любые задачи, которые поставит перед ним соперник.

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Такое мнение Мурер выразил в интервью YouTube-каналу BoxNation. Победитель легендарного Эвандера Холифилда добавил, что в нынешнем поколении супертяжей вряд ли найдется кто-то, кто способен победить Усика, а кроме того, Александр представляет такую страну как Украина, где умеют постоять за себя.

"Если мы обернемся назад, то увидим, что Тайсон Фьюри не был реально боксирующим парнем. Он часто не был в форме. А Усик – наоборот, он всегда делал правильные вещи. Усик настолько умен, что он сделает гораздо больше, чем предложит ему Тайсон. Я думаю, что в 10-м или 11-м раунде он остановит Фьюри. Думаю, Усик победит. В эту эпоху бокса его никто не сможет побить. Он знает, как драться. И особенно учитывайте, что он украинец, а они знают, как драться", – сказал Мурер.

Добавим, что реванш Александра и Тайсона состоится в субботу, 21 декабря, в аравийском Эр-Рияде. Аналитики GGBET на бой Усик – Фьюри 2 предлагают коэффициент 3,50 на досрочную победу украинского чемпиона.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

Ранее стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

Также Фьюри ответил представителям команды Усика на сравнение с диктатором Владимиром Путиным. Цыганский король объяснил, почему отвернулся от украинца во время дуэли взглядов перед первым боем.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что соперник украинца Сергей Богачук, который будет драться в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри, снялся с поединка. А в тренировочном лагере британца засветился российский боксер.

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