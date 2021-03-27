У Усика сделали выбор между Фьюри и Джошуа

Менеджер непобедимого украинского боксера Александра Усика Эгис Климас уверен, что если выбирать между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, то сложнее бы бой получился с Фьюри.

Литовец в качестве аргумента привел антропометрические данные 32-летнего британского чемпиона.

"Думаю, бой с Фьюри был бы сложнее. За счет габаритов он давит своим весом", – сказал Климас в эфире Youtube-канала FightSpace.

Напомним, что свой крайний бой Усик провел 1 ноября, победив Дерека Чисору и завоевав титул обязательного претендента по линии WBO в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик заявил, что согласен провести бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Напомним, что 20 января WBO дала добро на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Из-за того, что Усик является обязательным претендентом на поединок с Джошуа за титул WBO, он должен был провести встречу с Джо Джойсом за пояс временного чемпиона WBO.